Réchauffement climatique : les scientifiques du Giec sonnent à nouveau l’alerte

On constate une accélération du changement climatique. Le Giec explique qu’effectivement, c’est pire que ce que les scientifiques avaient prédit lors du précédent rapport en 2014. Mais il y a tout de même un message d’espoir.

Une décennie critique pour réussir à limiter la hausse globale des températures sous les deux degrés d’ici la fin du siècle. Aujourd’hui, la trajectoire n’est toujours pas la bonne. Les scientifiques du Giec sonnent à nouveau l’alerte. Limiter le réchauffement, un défi colossal mais nécessaire pour maintenir des conditions de vie supportables sur terre. Les solutions pour limiter nos solutions de gaz à effet de serre sont connues. Ne plus ouvrir aucun nouveau gisement de pétrole ou de gaz. Sortir du charbon, moins prendre l’avion, arrêter la déforestation, manger moins de viande.



La majorité des investissements publics et privés va vers les énergies fossiles

À l’inverse, développer les énergies renouvelables, les transports en commun, la voiture électrique et le vélo, la rénovation énergétique et l’agroécologie. Car déployées à grande échelle, ces solutions pourraient, selon le Giec, faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d’ici 2050. Aujourd’hui, la majorité des investissements publics et privés est toujours dirigées vers les énergies fossiles, au lieu de financer des solutions plus favorables au climat.