Guerre Israël-Hamas : un document du Hamas circulait dans le renseignement israélien depuis plusieurs mois

Les Israéliens ont-ils pu ignorer qu’une attaque terroriste comme celle du 7 octobre se préparait du côté du Hamas : décryptage.

L’entrée par effraction du Hamas le 7 octobre en Israël et la tragédie qui a suivi était-elle évitable ? Il y a un an, les chefs du renseignement israélien avaient sur leur bureau un rapport. Son nom : le mur de Jéricho, 40 pages qui décrivent le plan d’attaque du Hamas en tout point similaire au 7 octobre. Barrages de roquettes, drones, combattants en parapente ou à moto, les Israéliens le lisent et n’y croient pas.

La menace n’existait pas selon un officier

Le rapport décrit des entraînements du Hamas, où on les voit notamment apprendre à voler en parapente à moteur. Un officier écrit pourtant que la menace n’existe toujours pas. Seule une analyste, une femme, le contredit et elle n’est pas entendue. On ne sait pas si le Premier ministre israélien a eu connaissance de ce rapport.