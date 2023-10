Guerre entre le Hamas et Israël : Emmanuel Macron "va devoir rassurer la communauté juive française", estime l’historien et journaliste Steve Jourdin

Durée de la vidéo : 6 min

Emmanuel Macron s’exprimera dans une allocution à 20 heures, jeudi 12 octobre. Quelques minutes avant son discours, l’historien et journaliste Steve Jourdin évoque les attentes des Français et des Israéliens, dans le 19/20 info.

Jeudi 12 octobre, les familles des otages français retenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont interpellé le président Emmanuel Macron sur le sort réservé à leurs proches. "Il n’a pas beaucoup de cartes en main. Emmanuel Macron va faire des galipettes, faire des acrobaties. Il va devoir rassurer la communauté juive française qui est en proie à de plus en plus d’actes antisémites ces derniers jours. Il va aussi devoir rassurer les Israéliens, Benyamin Netanyahou, et peut-être réactiver cette relation franco-israélienne qui n’a pas toujours été au beau fixe", explique l’historien et journaliste Steve Jourdin dans le 19/20 info.



"La solution à deux États"

Selon lui, le chef de l’État va devoir "tracer des perspectives diplomatiques". "Il va devoir rappeler l’attachement de la France à la solution à deux États. Dans un contexte pareil, ce n’est pas simple", indique ce spécialiste.

Il réaffirme que la "question des otages" est très importante. "Sur le sort des otages, il faudra savoir si la France et Israël sont sur la même ligne. En Israël, la question des otages, c’est très important. Il y a une doctrine israélienne en matière d’otages. On ne laisse pas d’otages aux mains des terroristes, quitte à prendre tous les risques", indique Steve Jourdin.