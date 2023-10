Guerre entre le Hamas et Israël : une manœuvre terrestre à Gaza en cours de préparation

Durée de la vidéo : 2 min

Le porte-parole de l'armée israélienne a indiqué qu'une manœuvre terrestre à Gaza est en cours de préparation. Rien n'a cependant encore été décidé. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que "le Hamas sera écrasé", jeudi 12 octobre.

À la frontière avec la bande de Gaza, il y a un flux ininterrompu de véhicules militaires et de soldats israéliens. L'armée n'a plus qu'un objectif. "Le Hamas est l'État islamique, et tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas sera écrasé", a affirmé Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, jeudi 12 octobre. Avant une possible manœuvre terrestre, l'armée israélienne compte sur ses canons de 155 millimètres espacés de quelques dizaines de mètres les uns des autres dans des champs. Toutes les 30 secondes, un tir est effectué.



Gaza en état de siège

Au-delà du matériel de pointe, l'armée israélienne compte aussi sur plus de 300 000 hommes. Pour le moment, Gaza est en état de siège, asphyxiée par le manque d'eau, d'électricité et de nourriture. Israël a affirmé qu'il n'autoriserait pas l'entrée de produits de première nécessité ou d'aide humanitaire tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, une manœuvre terrestre à Gaza est en cours de préparation, mais rien n'a encore été décidé.