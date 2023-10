Guerre entre le Hamas et Israël : à Gaza, l’étau se resserre

Durée de la vidéo : 1 min

Pour le sixième jour consécutif, jeudi 12 octobre, Israël maintient la pression sur la bande de Gaza. Dans les hôpitaux, la situation est critique, le ministre de la Santé à Gaza craint "une grande catastrophe humanitaire".

Des scènes de panique et de détresse dans des hôpitaux débordés. À Gaza, jeudi 12 octobre, les blessés arrivent en continu, avec parmi eux beaucoup d’enfants et autant de mères choquées qui crient leur colère. Les médecins manquent de tout, à commencer par l’électricité. "La pénurie d’électricité nous emmène vers une grande catastrophe humanitaire. Si on ne résout pas le problème dans les jours à venir, ça sera une tragédie sous les yeux du monde entier", assure le Dr. Youssef Abu Al-Rish, le ministre délégué à la santé à Gaza.



Des conditions de vie difficiles

Pour le sixième jour consécutif, l’armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza. Selon les autorités locales, il y aurait 1 354 morts et des milliers de blessés. Des quartiers entiers sont soufflés, comme rayés de la carte. Officiellement, Israël vise des sites du Hamas. Le Premier ministre assume vouloir liquider l’organisation terroriste. Le blocus décidé par Israël rend les conditions de vie de plus en plus difficiles. Le comité international de la Croix-Rouge alerte. Il craint que la situation humanitaire dans la bande de Gaza devienne "très vite ingérable".