Guerre entre Israël et le Hamas : plus de 330 000 déplacés dans la bande de Gaza

Un état de siège a été mis en place à Gaza par Israël, faisant vivre la population dans la crainte et dans la pénurie. Nombre de Gazaouis sont contraints de fuir

Plus d'un dixième de la population de la bande de Gaza, 330 000 personnes au total ont dû quitter leur foyer depuis samedi 7 octobre. L'armée de l'air israélienne dit avoir bombardé plus de 500 positions. Le siège complet du territoire, interdit par le droit international, se poursuit. Impossible pour les organisations humanitaires de ravitailler le territoire via Rafah, seul point de passage non contrôlé par Israël.

Des immeubles d'habitation sont aussi frappés

"Je pense que le système de santé palestinien va s'effondrer d'ici la fin de la semaine. (…) Les bombardements se poursuivent, de plus en plus d'enfants sont amenés à l'hôpital", alerte le professeur Ghassan Abu Sitta, chirurgien à l'hôpital de Shifa (Gaza). L'armée israélienne dit viser des cibles militaires ou terroristes, mais la densité urbaine ne permet pas de les différencier des immeubles d'habitation. Les Gazaouis sont privés d'eau, de gaz et d'électricité tant que les otages ne sont pas libérés.