Guerre entre le Hamas et Israël : "C'est un peu parole contre parole", estime Pascal Boniface, géopolitologue

Mardi 14 novembre, Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, est l'invité du 19/20 info. Selon lui, il faut rester prudent concernant les images diffusées par l'armée israélienne.

Interrogé sur la possibilité que le Hamas utilise des hôpitaux comme bases arrières, Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, affirme, dans le 19/20 info, mardi 14 novembre, qu'"il n'y a ni information ni confirmation, c'est de notoriété publique selon les forces israéliennes, ce n'est pas confirmé du côté palestinien. Et les agences onusiennes ne le confirment pas non plus".

"Une justification régulière"

Selon lui, il s'agit d'"une justification régulière de la part d'Israël de dire qu'ils sont tenus de frapper les hôpitaux parce que les hôpitaux servent de base arrière au Hamas (…) Pour l'instant, c'est un peu parole contre parole". Pour Pascal Boniface, il faudrait qu'il y ait une enquête internationale pour vérifier ces faits. Or, celle-ci s'avère "impossible", estime-t-il. Le géopolitoloque rappelle également que "le droit international interdit de bombarder les hôpitaux, mais il interdit également aux combattants d'utiliser les hôpitaux comme instruments de guerre".