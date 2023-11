Guerre entre le Hamas et Israël : diffusion des images de l’attaque du 7 octobre, le député RN Julien Odoul estime que "c’était important pour l’histoire"

Durée de la vidéo : 8 min

Comme 120 députés, Julien Odoul (RN) a visionné le film de l’armée israélienne qui documente l’attaque du 7 octobre. Présent sur le plateau du 19/20 info, mardi 14 novembre, il revient sur ces images d’horreur.

Mardi 14 novembre, à l'Assemblée nationale, 120 députés ont visionné le film de l’armée israélienne qui documente l’attaque du Hamas du 7 octobre. Julien Odoul, député et porte-parole du Rassemblement national, a assisté à cette projection. Il se dit "sonné" et "bouleversé" par les images. "C’est une horreur absolue. C’est même au-delà des mots. On ne peut pas imaginer que des hommes puissent faire des choses pareilles à d’autres hommes", s’émeut le parlementaire, qui évoque des "séquences où des scènes de vie (…) sont anéanties par l’arrivée de ces terroristes". Selon lui, les combattants du Hamas sont "dans la jouissance du massacre".

"C’est un drame historique"

Interrogé sur l’ambiance générale lors du visionnage, Julien Odoul décrit : "C’était un silence de cathédrale. C’était beaucoup d’émotion. Là, il n’y a plus de partis politiques, il n’y a plus d’étiquettes, il n’y a plus de divergence. Juste l’humanité et la barbarie." Concernant les objectifs d’une telle diffusion, le député juge que "c’était important pour l’histoire". "Ce qui s’est passé le 7 octobre, c’est un drame historique. C’est un crime contre l’humanité. (…) C’est important de voir ce deuxième nazisme qui est le terrorisme islamiste", ajoute le parlementaire, qui estime qu’il ne peut pas "y avoir de négationnisme".