Trois questions sur la vidéo des massacres du Hamas qui va être projetée à des députés français à l'Assemblée nationale

Mardi après-midi, les députés du groupe d'amitié France-Israël pourront assister à une projection d'une vidéo très éprouvante des attaques du Hamas du 7 octobre. Franceinfo répond à trois questions sur cette vidéo.

Temps de lecture : 2 min

Une vidéo particulièrement dure sera projetée à l'Assemblée nationale mardi 14 novembre après-midi pour les 120 députés du groupe d'amitié France-Israël. Cette vidéo de 47 minutes, intitulée "Témoignage du massacre du 7 octobre" ("Bearing Witness to the October 7 massacre"), montre des images très éprouvantes des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. D'où viennent ces images, qui les a montées et qui a pu les voir jusqu'à maintenant ? Franceinfo répond à trois questions sur cette vidéo.

Qui a filmé ces images ?

Les images présentées dans la vidéo proviennent de différentes sources. La plupart ont été filmées par des combattants du Hamas, avec des téléphones portables ou des caméras qui ont été saisies lorsque ces combattants ont été capturés ou tués. D'autres images ont été tournées par les victimes elles-mêmes ou par des secouristes intervenus après les attaques. Enfin certaines images proviennent de caméras de vidéo-surveillance. On peut y voir les différents lieux des attaques du 7 octobre 2023, y compris des kibboutz et le site du festival Tribe of Nova.

Qui a réalisé le montage de cette vidéo ?

C'est le porte-parolat de l'armée israélienne qui a réalisé un montage de 47 minutes à partir d'une centaine d'heures de vidéos. Tsahal indique que, par respect pour les victimes, elle n'a pas ajouté à cette vidéo documentaire des images qu'elle a interceptées de tortures, en particulier sur des enfants, ou de viols. Un message précise à la fin de la vidéo qu'elle montre 138 victimes soit environ 10% de toutes les victimes recensées pour cette journée du 7 octobre.

Qui a pu visionner cette vidéo jusqu'à maintenant ?

Le gouvernement israélien a décidé de ne pas organiser de projection pour le public en raison du caractère éprouvant de ces images. Une première projection a été organisée par Tsahal le 23 octobre 2023 à 200 journalistes accrédités en Israël, puis le 1er novembre à la Knesset, le parlement israélien. La vidéo a aussi été montrée à des journalistes dans les ambassades d'Israël de plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, la Belgique ou encore le Chili. L'actrice israélo-américaine Gal Gadot et le réalisateur israélien Guy Nattiv ont également organisé une projection au Centre Simon Wiesenthal à Los Angeles le 8 novembre à destination de professionnels de l'industrie du cinéma d'Hollywood. L'État hébreu souhaite organiser des projections de cette vidéo documentaire dans une trentaine de pays dans le monde. Avant chaque projection, les téléphones portables doivent obligatoirement être laissés à l'extérieur de la salle et les participants doivent s'engager par écrit à ne faire aucun enregistrement.