"Je n'exclus pas de sortir" : les députés partagés avant la diffusion des images des massacres du Hamas en Israël, mardi à l'Assemblée

Les 120 membres de la commission du groupe d'amitié France-Israël ont été conviés à visionner le film des massacres perpétrés par le mouvement islamiste palestinien. Tous ne s'y rendront pas, pour des raisons différentes.

C’est un film de 47 minutes particulièrement éprouvant qui sera projeté à 17h30, mardi 14 novembre, aux députés du groupe d’amitié France-Israël. A l’initiative du président Renaissance du groupe, Mathieu Lefèvre, les parlementaires sont invités à visionner une compilation des massacres commis par le Hamas en Israël, le 7 octobre.

Le film a déjà été montré dans plusieurs pays et à une cinquantaine de journalistes français à l'ambassade d'Israël en France. Réalisé par les autorités israéliennes à partir d'extraits des caméras et téléphones de membres du Hamas, tués ou faits prisonniers, et d'images captées par des victimes et des secouristes, il montre sans filtre les tueries et les cadavres suppliciés d'adultes et d'enfants.

"Rien ne serait pire que l'oubli face à la barbarie, il est important que des parlementaires qui sont des relais d'opinion puissent y avoir accès", justifie Mathieu Lefèvre, qui a organisé la projection en lien avec l'ambassade d'Israël. Si les 120 membres du groupe d'amitié ont été formellement invités par mail vendredi dernier, la projection n'est pas fermée aux autres députés. "Si des collègues veulent voir le film sans être membre du groupe, je ne leur dirai pas non", assure Mathieu Lefèvre.

C'est d'ailleurs ce que va faire David Guiraud : le député La France insoumise, qui n'est pas membre de ce groupe, a été vivement critiqué pour avoir fait un parallèle, lors d'une conférence en Tunisie, entre les attaques du Hamas le 7 octobre et le massacre de Sabra et Chatila, au Liban, en 1982. Sur le réseau social X puis par mail, l'élu du Nord a été invité par Mathieu Lefèvre à la projection de mardi et a décidé d'y assister. "Je m'y rends pour partager un moment de peine, de deuil et d'effroi avec des compatriotes meurtris par ces crimes de guerre, explique-t-il sur X, lundi. Je m'y rends aussi parce que le ton employé dans ma conférence était trop léger et qu'il a pu heurter. Je l'entends. Il n'avait pas pour but de relativiser ce massacre. Je viens corriger cela."

Un accompagnement médical prévu

Le visionnage, strictement réservé aux élus, est donc interdit aux collaborateurs des députés. Les téléphones seront également proscrits afin d'éviter toute captation des images. "Nous attirons l'attention des personnes qui souhaiteront visionner le film sur le fait que les images sont particulièrement choquantes", peut-on lire dans le mail d'invitation qu'a pu consulter franceinfo. "Je redoute les images, je ne sais pas si, humainement, j'aurai les capacités de tenir, livre ainsi Mathieu Lefèvre. Je n'exclus pas de sortir." Un accompagnement médical est d'ailleurs prévu avec des pompiers, des médecins et des psychologues.

Le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard, sera présent. "C'est important pour lui, particulièrement impliqué sur ces sujets, de s'y rendre, fait savoir son entourage. Il sait que les images seront très dures à regarder, mais c'est un sujet trop important pour détourner le regard."

La peur d'un "traumatisme" chez plusieurs députés

Le choc des images, c'est justement ce que redoutent plusieurs membres de ce groupe d'amitié. "Je suis humainement une personne assez sensible. J’ai déjà vu quelques bribes de vidéos ou photos des exactions commises par le Hamas. Je pense que j’en ai suffisamment vu pour me faire une idée et compatir", se justifie ainsi la députée LR Véronique Louwagie, qui n'assistera pas à la projection. "C’est peut-être égoïste, mais je ne veux pas m’infliger cela."

"Avec une projection aussi terrible, que les gens ne pensent pas qu'ils ne vont pas être psychiquement choqués", prévient quant à elle Isabelle Santiago. La députée socialiste, qui raconte avoir déjà eu accès à des photos et des vidéos des massacres du 7 octobre, "hésite" encore à assister à cette projection. Dénonçant une initiative "qui n’a pas été concertée entre les membres du bureau” du groupe d'amitié, elle pourrait décider de ne pas s'y rendre, pour se "protéger" d'un éventuel "traumatisme".

"Il faut être accompagné, parce qu'on n'en sort pas indemne." Isabelle Santiago, députée socialiste à franceinfo

D'autres députés s'interrogent, avant cette projection particulière : les 120 élus de ce groupe d'amitié France-Israël représentent-ils le bon public pour ce film ? "J'ose espérer que personne dans le groupe ne doute. C'est un public qui est déjà a priori convaincu de ce qui s'est passé", explique l'une de ses membres, Sandra Regol. La députée écologiste du Bas-Rhin ne se rendra pas à la projection, en raison d'un problème d'agenda, mais pas seulement. "Je n'ai pas besoin d'exemplifier les atrocités pour me traumatiser", estime-t-elle.

Un film pour les "relais d'opinion"

Plusieurs députés estiment que ce film, jugé traumatisant par ceux qui l'ont vu, devrait plutôt s'adresser à d'autres personnes. Isabelle Santiago évoque "ceux qui doutent ou ceux qui ont des mots pas adaptés. Pour eux, c'est peut-être utile." Pour Paul Midy, député Renaissance, "c'est très utile pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus qu'une attaque terroriste, et spécialement celle-là, est abominable. Je laisse ma place aux députés LFI en particulier", grince le parlementaire, alors que les députés de gauche radicale se défendent depuis un mois d'avoir minoré les exactions commises ce jour-là. L’entourage d’Aymeric Caron, seul député LFI présent dans le groupe d’amitié France-Israël, assure à franceinfo que l’ex-journaliste sera bien présent à la projection. Le président du groupe d’amitié avait demandé, le mois dernier, qu’il n’en soit plus vice-président, mais la patronne des députés LFI, Mathilde Panot, n’avait pas donné une suite favorable.

Quoi qu’il en soit, Mathieu Lefèvre évacue toute “démarche politique” ou de "communication" et explique avoir organisé cette projection dans une "démarche de mémoire" pour des "relais d'opinion" que sont les députés. Ce proche de Gérald Darmanin assure qu'il n'y aura ni propos introductif, ni débat organisé après la projection.