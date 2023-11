Guerre entre le Hamas et Israël : une marche de cinq jours pour demander la libération des otages

Durée de la vidéo : 1 min

Mardi 14 novembre, des familles d’otages ont pris le départ depuis Tel-Aviv jusqu’à Jérusalem. Elles réclament la libération de leurs proches, détenus par le Hamas.

"Remmenez-les à la maison maintenant !", scandent des familles et proches d’otages, retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Parti de Tel-Aviv (Israël), mardi 14 novembre, leur cortège doit parcourir 63 km en cinq jours. Direction Jérusalem et le siège du gouvernement pour y demander la libération immédiate de tous les otages. Shelly Shem Tov, mère d’un otage, clame : "J’exige de Benyamin Netanyahou et du gouvernement qu’ils nous donnent des réponses et qu’ils agissent."

Les Nations unies mises en cause

Benyamin Netanyahou est régulièrement accusé de privilégier le succès de son opération militaire, plutôt que la libération des otages. La colère est également dirigée vers les Nations unies, jusque devant leur siège lundi soir. "Le silence des Nations unies sur la question des enfants otages est une trahison des valeurs même qu’elle prétend défendre", assure un homme. Pour l’heure, seules quatre femmes ont été libérées par le Hamas et une soldate, sauvée lors d’une opération militaire.