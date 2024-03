Direct Guerre entre Israël et le Hamas : Emmanuel Macron demande "la vérité" et "la justice", après les tirs israéliens sur des civils lors d'une distribution d'aide alimentaire

"A Gaza la situation est dramatique", a réagi Emmanuel Macron sur son compte X, vendredi 1er mars, après la mort annoncée dans la nuit par le Hamas de plus de 110 personnes au cours d'une distribution d'aide alimentaire à Gaza. Si les circonstances du drame doivent être éclaircies, l'armée israélienne a reconnu avoir ouvert le feu.

Cet évènement a suscité au sein de la communauté internationale indignation et appels à établir la vérité. Le président français a ainsi exprimé sa "plus ferme réprobation envers ces tirs", demandant "la vérité" et "la justice" tandis que les Etats-Unis ont exigé d'Israël "des réponses". Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a lui dénoncé sur X un "nouveau carnage" et des morts "totalement inacceptables". Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à huis clos. Suivez notre direct.

Les espoirs d'une nouvelle trêve amoindris. Il n'y aura "probablement" pas de trêve d'ici à lundi, a affirmé Joe Biden, après avoir dit en début de semaine qu'il espérait un cessez-le-feu d'ici au 4 mars. Interrogé pour savoir s'il estimait que le drame survenu au cours de la distribution alimentaire aurait un impact sur les négociations en vue d'un cessez-le-feu, le président américain a répondu : "Je sais que ce sera le cas."

Un appel à protéger les journalistes palestiniens à Gaza. Plus de 30 médias internationaux, dont les principales agences de presse mondiales, ont apporté jeudi leur solidarité aux journalistes palestiniens qui travaillent dans des conditions d'extrême difficulté à Gaza et appelé les autorités israéliennes à "les protéger" comme des civils.

Un bilan extrêmement lourd. Le Pentagone a estimé jeudi que "plus de 25 000" femmes et enfants palestiniens ont été tués. De son côté, le ministère de la Santé gazaoui a annoncé que la mort de "plus de 30 000" personnes depuis le 7 octobre.