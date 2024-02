Guerre à Gaza : les habitants menacés par une famine de masse

L'aide alimentaire n'entre pas dans la bande de Gaza. Selon l'ONU, dans le nord de l'enclave, un enfant sur six souffre de malnutrition aiguë.

À Jabaliya (Gaza), aucune aide alimentaire n'est parvenue depuis plus d'un mois. Les camions entrent au compte-goutte par le sud de l'enclave et leur acheminement vers le nord est quasi impossible à cause des combats incessants et des destructions. Selon l'ONU, dans le nord de Gaza, un enfant sur six souffre de malnutrition aiguë et un quart de la population de la bande de Gaza meurt de faim.

"Des enfants ont besoin de manger"

"Il ne reste rien que nous n'ayons pas mangé, nous avons même consommé de la nourriture pour poulet", déplore Abu Loai, habitant de Gaza. Malgré le danger, la population attend désespérément l'arrivée des camions d'aide humanitaire. "Je risque ma vie et je ne parviens pas à obtenir de l'aide. Je reviens les mains vides", indique Umm Durgham, habitante de Gaza. "Il y a des enfants qui ont besoin de manger. Il y a des enfants qui ont besoin de médicaments", alerte Abo Mohammad, habitant de Gaza. Les négociations pour une trêve sont en cours, mais Israël exige la libération des otages avant un accord.