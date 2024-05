Guerre à Gaza : "L'heure est à la mobilisation", assure le porte-parole de l'Union syndicale lycéenne, qui appelle à des blocus

Après les facultés, les lycées sont invités, eux aussi, à se mobiliser pour la Palestine. Gwenn Thomas-Alves, porte-parole de l'Union syndicale lycéenne, est l'invité du 11/13 info, lundi 6 mai.

L'Union syndicale lycéenne, USL, appelle les lycéens à bloquer leurs établissements pour soutenir la cause palestinienne. "Il y a 35 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza en sept mois. (…) On voit bien que rien ne change, donc maintenant l'heure est à la mobilisation", argumente Gwenn Thomas-Alves, porte-parole de l'Union syndicale lycéenne, invité du 11/13 info, lundi 6 mai.

"Interpeller nos dirigeants"

Il ajoute que cette mobilisation continuera jusqu'à la "reconnaissance d'un État palestinien par la France" et "l'obtention d'un cessez-le-feu en Palestine". Selon lui, cet appel au blocus a pour but "d'interpeller nos dirigeants politiques pour qu'ils puissent ensuite influer notamment sur la décision d'un cessez-le-feu". Par ailleurs, le porte-parole de l'USL rappelle que l'antisémitisme est un "venin pour la lutte palestinienne". "On fait une distinction absolue entre le mouvement pour la paix à Gaza et l'antisémitisme", assure Gwenn Thomas-Alves.