Camargue : un projet de ligne à très haute tension crée des remous

Des habitants de la Camargue (Bouches-du-Rhône) et des associations écologistes sont vent debout contre un projet de ligne à très haute tension. Ils promettent de lancer de nombreux recours en justice s’ils ne sont pas entendus.

Une ligne crée des tensions en Camargue. Lundi 6 mai, ils étaient plus de 300 à se rassembler pour dénoncer la création d’une ligne aérienne à très haute tension de plus de 400 000 volts entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. L’objectif du projet, porté par le réseau de transport électrique et l’État, est de décarboner le site de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), près de Marseille (Bouches-du-Rhône), l’un des plus polluants de France.

Un argument économique

Pour les associations de défense environnementale, cette ligne pose des problèmes d’ordre écologique. Elle doit traverser 65 kilomètres de terre, dont de nombreux espaces naturels protégés. Les détracteurs avancent également l’argument économique. Tout en comprenant la colère des riverains, les porteurs du projet estiment que la construction de l’infrastructure est indispensable, notamment sur le plan industriel. Les opposants promettent de lancer de nombreux recours devant la justice, s’ils ne sont pas entendus.