Inondations au Brésil : le bilan des intempéries grimpe à 78 morts

Le Brésil, frappé par d'importantes inondations, fait face au pire désastre climatique de son histoire selon le gouverneur de la région du Rio Grande do Sul. Lundi 6 mai, des villes entières sont sous l'eau.

Des maisons disparues sous les eaux, de la boue dans les rues et du bétail piégé dans une zone inondée. Les pluies torrentielles ont provoqué dans le sud du Brésil des inondations sans précédent. Au moins 78 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine d'autres sont portées disparues. Des milliers d'habitants se retrouvent isolés dans l'État du Rio Grande do Sul, en partie coupé du reste du pays. Les équipes de secours n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les hélicoptères pour venir en aide à la population.

"Un scénario de guerre"

À Porto Alegre, la solidarité est de mise. Un groupe de bénévoles parcourt en voiture les rues inondées pour porter secours aux habitants bloqués. "Nous aidons qui nous pouvons, mais c'est très difficile de faire face à la nature", confie l'un d'eux. Le président brésilien Lula s'est rendu dans les zones sinistrées aux côtés du gouverneur du Rio Grande do Sul. "C'est un scénario de guerre", a-t-il notamment déclaré.