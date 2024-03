Direct Guerre entre le Hamas et Israël : le Hezbollah dit avoir lancé plus de 100 roquettes sur des positions israéliennes

Le Hezbollah affirme mardi 12 mars avoir lancé "plus de 100 roquettes" sur des positions militaires israéliennes. Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les violences sont quotidiennes entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais et les menaces d'une guerre ouverte s'accentuent. Le Hezbollah dit avoir agi "en réponse aux attaques israéliennes contre notre peuple, nos villages et nos villes, plus récemment près de la ville de Baalbeck où un citoyen a été tué". La veille, des frappes aériennes israéliennes avaient fait un mort dans l'est du Liban. Suivez notre direct.

Le premier bateau d'aide parti pour Gaza. Le premier navire empruntant un couloir maritime entre Chypre et la bande de Gaza pour livrer de l'aide humanitaire au territoire palestinien au bord de la famine a quitté mardi matin le port chypriote de Larnaca, a déclaré l'une des deux ONG chargée de cette opération. L'Open Arms transporte 200 tonnes de vivres qui doivent être distribuées à Gaza.

Un début de ramadan sous le signe de la guerre. La population de Gaza s'est rassemblée "sans joie" lundi soir pour une première rupture quotidienne du jeûne en ce début de ramadan marqué cette année par la menace d'une famine et les raids aériens. Le patron de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "atterré que le conflit se poursuive à Gaza pendant le mois sacré" du ramadan.

Nouvelle alerte de l'ONU sur la menace d'une famine. "Le temps presse" pour éviter la famine dans le nord de la bande de Gaza "en proie à une catastrophe humanitaire" faute d'aide alimentaire suffisante, a alerté lundi la cheffe du Programme alimentaire mondial des Nations unies. "La population affamée de Gaza ne peut plus attendre", a déclaré Cindy McCain.