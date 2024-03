Vote sur le soutien à l'Ukraine : les députés soutiennent largement l'accord de sécurité signé entre Paris et Kiev, avec 372 voix pour et 99 contre

Les députés Renaissance ont voté en faveur du texte, tout comme les députés Horizons et socialistes et la majorité des Républicains, mais aussi la quasi-totalité du groupe MoDem et celle du groupe Ecologiste.

Un large soutien. Deux ans après le début de l'invasion russe, la majorité a souhaité pointer du doigt les "ambiguïtés" du Rassemblement national et de La France insoumise à l'égard de Moscou en demandant aux députés de se prononcer sur l'accord de sécurité franco-ukrainien, conclu mi-février et comprenant un renforcement de la coopération militaire.

à lire aussi DIRECT. Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations

Ces derniers ont largement soutenu le texte, lors d'un vote consultatif, par 372 voix pour et 99 contre, a annoncé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet à l'issue du scrutin, mardi 12 mars. Dans le détail, 572 députés ont voté et 471 seulement ont exprimé un suffrage. La majorité requise n'était que de 236 voix.

Les députés Renaissance ont voté en faveur du texte, tout comme les députés Horizons et socialistes et la majorité des Républicains, mais aussi la quasi-totalité du groupe MoDem et celle du groupe Ecologiste. Les députés du Rassemblement national se sont eux abstenus, tandis que les députés insoumis et communistes ont voté contre.