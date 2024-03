Direct Guerre en Ukraine : un débat mouvementé attendu à l'Assemblée sur le soutien de la France à Kiev

Ambiance tumultueuse en vue. L'Assemblée nationale se prononce, mardi 12 mars, sur la stratégie d'aide à l'Ukraine lors d'un débat et d'un vote symbolique. Le Premier ministre, Gabriel Attal, donnera le coup d'envoi des débats vers 16h30, avant l'intervention des groupes politiques puis un vote, sans valeur contraignante, attendu aux environs de 20 heures. L'issue du vote pourrait être favorable, avec le soutien de LR. "On n'a pas d'autres choix. On est évidemment pour l'Ukraine", dit-on au sein du groupe de droite. Deux ans après le déclenchement de la guerre, les macronistes espèrent quant à eux pointer du doigt les "ambiguïtés" du RN et de LFI à l'égard de la Russie. Le vote de chaque groupe va être "intéressant", souligne la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet. Suivez notre direct.

En Russie, deux dépôts de carburant en feu. Deux dépôts de carburant ont été attaqués par des drones, mardi matin à Orel et Kstovo, deux villes russes situées respectivement à 160 km de la frontière ukrainienne et à 450 km à l'est de Moscou, ont annoncé les gouverneurs régionaux. Les attaques ont toutes deux déclenché un incendie, selon ces gouverneurs. Il n'y a pas de victimes, d'après eux.

Joe Biden va tenter de rassurer les dirigeants polonais. Le président américain tentera mardi de rassurer le président et le Premier ministre polonais, qu'il reçoit à la Maison Blanche. La réunion se tient alors que la communauté du renseignement américain, dans un rapport au Sénat rendu lundi, avertit que "la dynamique est en train de changer de plus en plus en faveur de Moscou" dans la guerre contre l'Ukraine, pour l'instant privée d'aide des Etats-Unis en raison d'un blocage politique au Congrès. Le président américain entend réaffirmer avec son homologue Andrzej Duda et le Premier ministre Donald Tusk un "indéfectible engagement pour la défense de l'Ukraine face à la brutale agression de la Russie", a fait savoir la Maison Blanche.

"L'avancée russe a été stoppée". Après des revers de son armée face aux forces russes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré optimiste, lundi, affirmant que "l'avancée de la Russie a été stoppée". Dans une interview à la chaîne de télévision française BFMTV et au quotidien Le Monde, il a déclaré : "Je peux vous donner l'information fraîche : la situation est bien meilleure que durant les trois derniers mois.'