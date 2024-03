Emmanuel Macron accordera jeudi une interview aux "20 heures" de France 2 et TF1 et évoquera le soutien de la France à l'Ukraine

Cette interview sera diffusée en direct sur France 2 et sur TF1, et simultanément sur franceinfo canal 27, franceinfo.fr, france.tv, TF1 Info et LCI.

Une interview exclusive. Le président de la République, Emmanuel Macron, accordera un entretien à France 2 et à TF1, jeudi 14 mars, ont annoncé les deux chaînes mardi soir. Le chef de l'Etat répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix (France 2) et de Gilles Bouleau (TF1) en direct de l'Elysée dans le journal de 20 heures.

Après les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'accord de sécurité conclu avec l'Ukraine, le chef de l'Etat s’exprimera sur le soutien de la France à l'Ukraine et sur les défis posés à l’Europe. Cette interview sera diffusée en direct sur France 2 et sur TF1, et simultanément sur franceinfo canal 27, franceinfo.fr, france.tv, TF1 Info et LCI canal 26.