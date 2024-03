Sciences-Po Paris : un groupe d'étudiants occupe un amphithéâtre en soutien aux Palestiniens et s'attire les foudres de plusieurs ministres

Une action qui a provoqué de vives réactions politiques. Une centaine d'étudiants a occupé un amphithéâtre de l'établissement de Sciences Po, à Paris, mardi 12 mars, en soutien aux Palestiniens, et a empêché une membre de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) d'y entrer. L'action, qui s'est tenue dans le cadre d'une "journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine", a par ailleurs bloqué la tenue d'un cours magistral.

Une étudiante de l'UEJF "été empêchée d'accéder à l'amphithéâtre" où se tenait l'action, et "des propos accusatoires ont été prononcés à l'encontre" de l'association étudiante, a dénoncé Sciences Po sur le réseau social X. La direction "saisira la section disciplinaire en vue de sanctionner ces agissements intolérables", ajoute-t-elle. "Nous considérons que plusieurs lignes rouges ont été franchies", a-t-elle dit à l'AFP.

Selon une étudiante de Sciences Po présente dans l'amphithéâtre, l'étudiante de l'UEJF a été empêchée d'entrer "pour des raisons de sécurité, parce qu'elle avait auparavant intimidé des étudiants pro-Palestiniens". "Elle est la seule à n'avoir pu entrer. D'autres membres de l'UEJF ont assisté aux débats", a affirmé cette étudiante à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

"Intolérable", selon la ministre de l'Enseignement supérieur

L'action a été vivement critiquée par l'exécutif. "Nos établissements sont des lieux d'études et de débats (...). Il est intolérable et choquant d'y subir la moindre discrimination, la moindre incitation à la haine", a condamné sur le réseau social X la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau qui s'est rendue sur place. "Ce qui s'est passé a un nom : l'antisémitisme", écrit pour sa part Aurore Bergé, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, également sur X.

Nos établissements sont des lieux d'études et de débats. Le droit doit y être strictement respecté.



Il est intolérable et choquant d'y subir la moindre discrimination, la moindre incitation à la haine.



Ce qui s'est passé à un nom : l'antisémitisme. Demander le nom des gens, les filtrer à l'entrée, assimiler leurs noms (!!!) à la politique du gouvernement israelien...



C'est insupportable et illégal.

Rien ne le justifiera jamais.



"Limite franchie à Sc Po (...). Les étudiants de l'UEJF y sont pris à partie comme juifs et sionistes", a dénoncé l'association étudiante sur le réseau social, tandis que le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Yonathan Arfi, a déploré un "antisémitisme d'atmosphère".