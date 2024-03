Direct Intempéries : plusieurs personnes toujours portées disparues dans le Gard et en Ardèche

Le bilan des intempéries dans le sud de la France est de cinq morts, tous happés avec leurs véhicules par des rivières en crue dans le Gard et l'Hérault. Mardi 12 mars, les recherches se poursuivent pour retrouver plusieurs personnes. Dans le Gard, un homme et ses deux enfants, emportés par les flots à Dions, sont toujours portés disparus – lundi, la préfecture du Gard n'était pas en mesure de confirmer si le corps retrouvé dans la matinée était celui du père de famille. En Ardèche, un homme introuvable depuis samedi dans le village de Saint-Martin-de-Valamas est également recherché. Suivez notre direct.

Le bilan est de cinq morts. Le bilan des intempéries dans le sud-est de la France est monté à cinq morts avec la découverte du corps d'un octogénaire lundi dans le fleuve Hérault, à proximité de son véhicule inondé. Les quatre premières victimes, toutes dans le Gard, sont un homme retrouvé dimanche matin à Gagnières, deux femmes de 47 et 50 ans, elles aussi happées par les eaux dans leur voiture dimanche à Goudargues et un homme retrouvé dans le Gardon, à Dions.

Cinq départements toujours en vigilance. Cinq départements sont maintenus en vigilance orange pour "crues", affirme mardi Météo-France dans son dernier bulletin publié à 6 heures. Il s'agit de l'Yonne, du Puy-de-Dôme, de la Charente-Maritime, de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques.

D'importantes équipes mobilisées. Ce week-end, les recherches ont encore mobilisé 110 sapeurs-pompiers et 120 gendarmes dans le Gard, appuyés par deux hélicoptères, trois drones, six chiens et des sauveteurs aquatiques. En Ardèche, ce sont dix pompiers et 15 gendarmes qui ont été déployés, dont neuf plongeurs, ainsi qu'un drone.