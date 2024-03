Intempéries : ce que l'on sait sur les sept disparus dans le Gard et en Ardèche

Un père et ses deux enfants ont été emportés par les eaux sur un pont. Quatre autres personnes sont également portées disparues.

Sept personnes sont portées disparues dimanche 10 mars, à la suite des intempéries dans le Sud-Est. Six sont actuellement recherchées dans le Gard, dont un père et ses deux enfants, indique la préfecture du département lors d'une conférence de presse donnée dimanche matin. Une autre disparition a également été signalée en Ardèche voisine. Les deux départements avaient été placés en vigilance orange crues samedi soir, une vigilance toujours d'actualité dimanche matin.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a précisé que "les véhicules des personnes ont été retrouvés, mais pas les personnes". "Des pluies très importantes ont touché ces départements cette nuit, entraînant des montées des eaux et malheureusement des disparus", a-t-il déploré. La préfecture du Gard évoque de son côté un événement inédit, par son ampleur, depuis "10 ans, en 2014". Voici ce qu'il faut savoir sur ces sept disparitions.

Un père et ses deux enfants emportés, la mère secourue

Dans le Gard, une voiture a été emportée samedi soir vers 23h30 à Dions, avec une famille de quatre personnes à son bord. Le véhicule était alors en train de s'engager sur un pont submersible de la RD22. La mère de 40 ans a été secourue par les pompiers et transportée à l'hôpital. Son mari et ses deux enfants de 4 et 13 ans sont toujours recherchés. Un poste de secours avancé a été installé. "Il est compliqué à l'heure actuelle de savoir quelles sont les chances de retrouver les personnes dans un délai rapide, même si les recherches vont s'accélérer", explique Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture.

"Trente-deux pompiers ont été engagés, dont 20 sauveteurs aquatiques, 21 véhicules, deux drones, une équipe cynophile, et un hélicoptère de la gendarmerie", poursuit le secrétaire général de la préfecture.

Deux femmes d'une cinquantaine d'années et un sexagénaire toujours recherchés

Deux femmes de 47 et 50 ans ont, elles, appelé les secours à 5h10 dimanche, en difficulté à Goudargues, sur un pont submersible sur la RD23. "Le contact a été perdu pendant l'appel, ce qui laisse à penser que ces personnes ont été rapidement en difficulté", selon la préfecture. Ces deux femmes, qui se rendaient en Espagne, sont toujours recherchées. "28 pompiers, un drone, un hélicoptère de la sécurité civile des Bouches-du-Rhône ont été engagés", ajoute Frédéric Loiseau.

Une première disparition, celle d'un Belge sexagénaire, avait été signalée samedi soir. Une voiture a été emportée par les eaux au niveau de la commune de Gagnières, au nord du Gard. L'homme, âgé de 62 ans, est toujours recherché.

Au total, 250 pompiers ont été mobilisés dans la nuit de samedi à dimanche, et quatre hélicoptères de la gendarmerie, résume France Bleu Gard-Lozère. Les secours attendent des renforts de départements voisins, et de Lyon. "Il faut remonter à 10 ans, en 2014, pour retrouver un événement de cette ampleur sur le département du Gard", affirme le secrétaire général de la préfecture.

Un employé d'une centrale hydroélectrique disparu en Ardèche

La personne portée disparue en Ardèche depuis samedi soir, aussi en lien avec les intempéries, est le responsable d'une centrale hydroélectrique qui intervenait sur une centrale privée de la commune de Saint-Martin-de-Valamas, a appris l'Agence Radio France auprès de la gendarmerie, confirmant une information de l'AFP.

L'homme est âgé de 70 ans. Il était arrivé sur place à 16h30 et ses collègues, sans nouvelles de lui, ont alerté les secours aux alentours de 19 heures. Les pompiers ont retrouvé son portefeuille sur place. Des recherches ont été engagées ensuite dans le cours d'eau l'Eyrieux, avec l'appui de six plongeurs, avant de s'interrompre à 22h30 et de reprendre tôt ce dimanche, rapporte France Bleu.