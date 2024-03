Direct Intempéries : six personnes sont portées disparues dans le Gard, annonce la préfecture

Six personnes sont portées disparues dans le Gard, dimanche 10 mars, a rapporté la préfecture du Gard lors d'une conférence de presse. "Le bilan humain provisoire fait état d'une personne disparue à Gagnières ce samedi soir, de trois personnes disparues à Dions, à minuit, et de deux personnes disparues à Goudargues à 5 heures du matin", selon la préfecture. A Dions, au nord de Nîmes, il s'agit d'un père et ses deux enfants de 4 et 13 ans, a précisé lors d'un point presse Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture. Suivez notre direct.

Dix départements en vigilance orange. La vigilance orange crues est toujours en vigueur dimanche en Ardèche, Aveyron, Gard, Lozère et Var, rapporte Météo-France. Les Alpes-Maritimes sont de leur côté en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à 9 heures dimanche et en vigilance avalanches jusqu'à 17 heures. Dans le Sud-Ouest, la Charente-Maritime et la Gironde sont en vigilance orange crues et les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en alerte orange pour vagues-submersion.

Les cumuls de pluie sont localement très importants, souligne Météo-France dans son bulletin de vigilance de 6 heures. "Sur les Cévennes on est déjà entre 100 et 150 mm sur les dernières 24h. En Ardèche, 224 mm ont été mesurées à La Souche (330 mm sur 48 heures). Les 100 mm sont atteints dans les plaines gardoises", peut-on lire. "Dans le Var les cumuls sont compris entre 60 et 80mm, 150 mm sont relevés à Méounes-lès-Montrieux", relève encore Météo-France.

Une quarantaine d'interventions dans le Var. Les pompiers de ce département ont rapporté dimanche matin avoir "effectué une quarantaine d'interventions liées aux intempéries, dont la mise en sécurité de 17 automobilistes" et des interventions sur des habitations menacées avec cinq personnes ayant dû être relogées. Des évacuations préventives ordonnées par les communes ont concerné au moins 90 personnes dans les communes de Fréjus, Grimaud et Hyères, selon la même source.