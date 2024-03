Météo : dix départements de la moitié sud du pays placés en vigilance orange

Dix départements ont été placés en vigilance orange pour la journée de dimanche 10 mars par Météo France, dans le centre et le sud du pays, pour pluies, inondations, risques de crues, avalanches ou vagues-submersion. Dans le détail, l'Ardèche, la Charente-Maritime, le Gard, la Gironde, le Var, la Lozère et l'Aveyron sont en vigilance orange pour les risques de crues. Une vigilance orange pour pluie-inondation a été émise pour les Alpes-Maritimes, également concerné par une alerte pour des risques d'avalanches. En outre, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange pour vagues-submersion, rapporte l'institut météorologique dans son bulletin.

L'Hérault, qui avait été placé en vigilance orange crues samedi après-midi, est repassé au niveau jaune inférieur, de même que la vigilance orange pluie-inondation a été levée en Lozère, en Ardèche et dans le Var dans la nuit de samedi à dimanche. La Loire et la Haute-Loire ont également été rétrogradées en vigilance jaune crues, selon le dernier bulletin de Météo-France. "Le vent de Sud-Sud-Est a faibli et ne justifie plus le maintien en vigilance orange", précise l'institut.