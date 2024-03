Direct Elections européennes 2024 : Marion Maréchal, tête de liste du parti Reconquête, lance sa campagne à l'occasion d'un premier meeting à Paris

Voici un nouveau point sur l'actualité à la mi-journée :

• #METEO Sept personnes sont portées disparues, à la suite des intempéries dans le Sud-Est. Six sont actuellement recherchées dans le Gard, dont un père et ses deux enfants, et un homme de 70 ans est porté disparu dans le département de l'Ardèche. Voici ce que l'on sait de la situation.

#METEO La vigilance orange pour "crues" est levée dans les Landes, l'Aveyron et la Lozère, tandis que 10 départements sont toujours en alerte . Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en alerte orange pour un risque de "vagues-submersion", tandis que les Alpes-Maritimes affichent des risques d'avalanches.

• #POLITIQUE La majorité présidentielle a lancé hier, à Lille (Nord), sa campagne autour de sa candidate, l'eurodéputée Valérie Hayer. Aujourd'hui, c'est au tour de Marion Maréchal, tête de liste du parti d'extrême droite Reconquête aux européennes, de tenir son premier grand meeting de campagne, à Paris. Retrouvez dans notre direct toute l'actualité politique.