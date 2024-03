Elections européennes 2024 : Raphaël Glucksmann, candidat socialiste et Place publique, se présente comme le vote utile à gauche

Raphaël Glucksmann est donné troisième dans les intentions de vote pour le scrutin des 6 et 9 juin, derrière le Rassemblement national et Renaissance.

À trois mois des élections européennes et après Valérie Hayer, candidate de la majorité, samedi 9 mars c’est au tour de Raphaël Glucksmann de lancer sa campagne à Lyon dimanche 10 mars. Le candidat commun au mouvement Place publique et au Parti socialiste est donné troisième dans les intentions de vote à ce stade, derrière le Rassemblement national et Renaissance. L'objectif pour lui est de poursuivre sur sa trajectoire ascendante jusqu’au 9 juin et de faire voter efficace à gauche.

C'est la macronie qui est visée dans les discours, décrite par les proches de Raphaël Glucksmann comme un parti de libéraux qui prétendent être les seuls pro-européens. Lors de son meeting, le candidat lui-même attaque "Je vois bien la stratégie. Ils vont tout faire pour renationaliser le débat, pour encore une fois, nous rejouer le match Macron-Le Pen et nous enfermer dans l'appel au barrage. Cela ne fonctionnera pas", martèle-t-il.

Mettre en avant les différences avec Renaissance

Sur son programme européen, le candidat Place publique-Parti socialiste met en avant ses différences avec le parti présidentiel. "La réaffirmation du politique passe par la mise au pas des intérêts privés qui sont en contradiction avec l'intérêt général, affirme Raphaël Glucksmann. Cela jamais, jamais, Emmanuel Macron et son groupe ne l'assumeront. Jamais ils ne s'opposeront à Über, à Dassault, à Total ou à la BNP." Il défend ensuite une fiscalité pour les multinationales afin de financer la transition écologique, ou encore une refonte de la PAC (politique agricole commune). Il ne mentionne ni La France Insoumise, ni les Ecologistes, pas un mot non plus sur cette gauche qui se présente éclatée le 9 juin, afin de faire valoir une idée : le vote utile, c'est lui.