Direct Politique : la majorité présidentielle lance officiellement sa campagne des élections européennes à Lille

Lancement officiel. Autour de Gabriel Attal, le gouvernement, quasiment au complet, se retrouve à Lille samedi 9 mars pour le début de la campagne des élections européennes, qui se tiennent le 9 juin. L'exécutif veut faire front contre le Rassemblement national de Jordan Bardella, largement en tête des intentions de vote, et se rassembler autour de la candidate Valérie Hayer. La tête de liste et eurodéputée Renaissance, inconnue des Français et désignée tardivement, devrait pour sa part souligner le "besoin d'Europe", slogan officiel de la campagne, après la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, en interrogeant le soutien de ses opposants à ce pays envahi par la Russie. Suivez notre direct.

Une campagne axée sur le soutien aux Ukrainiens. "Le sujet principal sera sur le soutien à l'Ukraine", a affirmé vendredi le chef de file des députés Renaissance Sylvain Maillard, en accusant le RN d'être "la courroie de transmission de Vladimir Poutine en France". Emmanuel Macron a appelé ses ministres à se "battre pied à pied" et à se mobiliser contre le RN, affirmant qu'il ne fallait poser "aucune limite" dans le soutien de la France à l'Ukraine, après avoir évoqué l'hypothèse d'un envoi de soldats dans ce pays.

La gauche dans le viseur. Outre le RN, Valérie Hayer aura à cœur de rallier les électeurs du centre gauche, qui étaient ceux de la macronie originelle. Elle entend donc chasser des voix sur le terrain de la liste du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann, qu'elle accuse d'être "inféodé au PS", lui-même "sous la coupe" de Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise. Elle pourrait s'en prendre aussi à LFI que Sylvain Maillard accuse de courtiser "l'électorat antisémite" à travers la candidature aux Européennes de la militante franco-palestinienne Rima Hassan.

Les leaders du MoDem et d'Horizons attendus. François Bayrou pour le MoDem et Edouard Philippe pour Horizons prendront également la parole au Grand Palais. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, élu du département, devrait lui aussi faire un discours, sur fond de batailles à venir pour la présidentielle. A Lille, il devrait aussi être question de la composition de la liste, qui n'est pas terminée et suscite des tensions.