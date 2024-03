Direct Guerre entre Israël et le Hamas : un cessez-le-feu à Gaza d'ici le ramadan "s'annonce difficile", prévient Joe Biden

Pessimisme. Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi 8 mars que l'obtention d'un cessez-le feu entre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza avant le ramadan serait compliqué. "Cela s'annonce difficile", a-t-il prévenu alors que le mois de jeûne musulman doit débuter dimanche ou lundi. Il s'est également dit "très" préoccupé par les violences qui pourraient éclater à Jérusalem-Est, territoire palestinien annexé et occupé par Israël, pendant le ramadan. Le Hamas a appelé vendredi les Palestiniens à se "mobiliser" et à "affluer" durant le ramadan à la mosquée al-Aqsa de Jérusalem, où des tensions sont redoutées pendant cette période. Il a aussi affirmé qu'il ne fera "aucun compromis" sur ses exigences d'un cessez-le-feu définitif dans la bande de Gaza et d'un retrait des troupes israéliennes en échange de tout accord sur une libération des otages. Suivez notre direct.

Cinq personnes tuées et dix autres blessées par la chute de colis d'aide humanitaire. Ces paquets ont été largués par des avions au-dessus de Gaza. L'incident s'est produit dans le camp de réfugiés d'al-Chati, à l'ouest de la ville, a annoncé à l'AFP Mohammed al-Cheikh, infirmier en chef au sein du service des urgences de l'hôpital al-Chifa de Gaza. Les armées jordanienne et américaine ont affirmé qu'aucun de leurs appareils n'était à l'origine du drame.

Espoir sur l'ouverture d'un corridor maritime. Devant la situation catastrophique à Gaza, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen espère l'ouverture dimanche à Chypre d'un corridor maritime. Elle fait écho à l'annonce de Joe Biden qui a appelé à une opération humanitaire majeure par mer impliquant la construction d'une "jetée temporaire" à Gaza. Le Pentagone a précisé vendredi que l'édification de cette structure prendra jusqu'à 60 jours et impliquera probablement plus de 1 000 soldats. Le port temporaire "pourrait fournir plus de deux millions de repas par jour aux citoyens de Gaza", a détaillé un porte-parole du Pentagone.

Condamnation des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. L'établissement et l'expansion de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés relèvent "du crime de guerre" et "risquent d'éliminer toute possibilité pratique d'établir un Etat palestinien viable", a mis en garde vendredi l'ONU. La France et l'Espagne ont également condamné ces projets israéliens d'expansion de colonies en Cisjordanie occupée. Paris "appelle le gouvernement israélien à revenir immédiatement sur cette décision inacceptable, illégale et irresponsable", a affirmé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.