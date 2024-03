Elections européennes 2024 : La France insoumise dévoile sa liste, la militante propalestinienne Rima Hassan en septième position

Cette liste sera dirigée par l'eurodéputée Manon Aubry, élue au Parlement européen depuis 2019, et devra être approuvée par les membres du parti via un vote en ligne.

Une liste avec des élus venus de différentes familles politiques. Le parti La France insoumise a dévoilé, mercredi 6 mars, l'intégralité de sa liste pour les élections européennes, qui sera menée par l'eurodéputée Manon Aubry. Le numéro 2 est Younous Omarjee, actuel président de la Commission du développement régional au Parlement européen, et la numéro 3 est l'eurodéputée Marina Masure. Cette liste est désormais soumise à l'approbation des membres du part, jusqu'au vendredi 15 mars à midi via un vote en ligne.

Figure également au sein de cette liste l'avocate Rima Hassan, activiste et juriste franco-palestinienne, en septième position. Cette dernière s'était retrouvée au centre d'une polémique, après le 7 octobre, lorsque l'animateur Arthur l'avait accusée sur Instagram de "faire l'apologie du terrorisme du Hamas et d'être une antisémite patentée". L'avocate, choisie parmi les 40 femmes de l'année par le magazine Forbes, avait répliqué que le message d'Arthur "en dit long sur le sexisme et le racisme de ce boomer", ajoutant que l'animateur de télévision et de radio "est dérangé par tout ce que j'ai bâti après être sortie d'un camp palestinien".

On trouve également plusieurs personnalités politiques et issues de la société civile, avec par exemple Muriel Pascal, ex-porte-parole de la Confédération paysanne, et apicultrice en Lozère, l'inspecteur du travail Anthony Smith (quatrième position), ou encore l'ancien écologiste Damien Carême, qui se trouve en huitième position.