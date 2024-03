Elections européennes 2024 : l'eurodéputé écologiste Damien Carême rejoint la liste de La France insoumise

Il change de famille politique. Après avoir quitté Les Ecologistes en octobre 2023, l'eurodéputé Damien Carême annonce à Mediapart, mercredi 6 mars, qu'il rejoint la liste de La France insoumise pour les élections européennes. "Je me reconnais davantage dans la volonté de rupture de LFI", explique l'ex-maire de Grande-Synthe (Nord), auprès du site internet. Il estime que "les Verts européens ne s'inscrivent plus dans cette logique", critiquant notamment le fait que son ancienne famille politique vote "majoritairement les accords de libre-échange", ce qui "heurte [ses] fondamentaux".

"Quelque chose est en train de dévier chez les Verts européens en raison de leur participation à des gouvernements de coalition, comme en Allemagne et en Espagne." Damien Carême, eurodéputé à Mediapart

L'eurodéputé avait démissionné du parti Les Ecologistes le 16 octobre 2023, ce qui impliquait, de fait, son retrait de la liste aux Européennes. "La composition de la liste aux Européennes est incompréhensible et vouée à l'échec, avait justifié l'ancien édile auprès de Libération. On ne reconnaît pas les compétences, le travail de terrain. On préfère faire de l'affichage et nouer des accords entre amis dans des salons parisiens." Et d'ajouter : "La confiance est rompue, donc je ne peux pas continuer à côtoyer ces gens, et mener campagne avec eux."