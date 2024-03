Pluie, vent, crues... neuf départements de la moitié sud désormais concernés par une vigilance orange

Trois nouveaux départements ont été placés en vigilance orange samedi 9 mars par Météo-France, en plus des six autres déjà concernés. Les motifs de vigilance varient selon les zones géographiques. Sur la façade atlantique, la Gironde et la Charente-Maritime sont en vigilance crues, tout comme le Gard, l'Ardèche et le Var. Ces deux derniers départements sont également placés en vigilance pluie-inondation, à l'instar de la Lozère et des Alpes-Maritimes. Ce département du bord de la Méditerranée est également en vigilance pour risque d'avalanches. Enfin, La Loire et la Haute-Loire sont, elles, en vigilance vent.

"Les cumuls attendus sur les Cévennes ardéchoises seront compris entre 150 et 250 mm (150 à 200 mm sur le reste du massif cévenol, comme sur la Lozère). Sur l'Est du Var et les Alpes Maritimes les cumuls seront compris entre 100 et 120 mm localement 150 mm", écrit le prévisionniste. Dans la Loire et la Haute-Loire, "le vent soufflera en rafales souvent autour de 90 km/h et dépassera ponctuellement les 100 km/h voire un peu plus 105-110 km/h", écrit-il. Enfin, concernant les Alpes-Maritimes, "de très grandes avalanches sont attendues dès samedi soir jusqu’à dimanche après-midi (...) Certaines avalanches pourront toucher des infrastructures de montagne et menacer les routes de montagne dans les couloirs habituels".