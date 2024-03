Météo : les Alpes-Maritimes, l'Ardèche et le Var placés en vigilance orange "pluie-inondations" à partir de samedi après-midi

Prudence dans quatre départements. Météo-France a placé, vendredi 8 mars, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche et le Var en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondations pour la journée de samedi. Le prévisionniste a également maintenu le département de Charente-Maritime en alerte orange pour des risques de crues.

"Dans l'après-midi de samedi, les pluies vont s'intensifier sur les Cévennes dans un premier temps" et sur la région Paca "dans un deuxième temps, précise Météo-France dans son bulletin. Cet épisode prendra fin dimanche matin." "Les cumuls attendus sur les Cévennes ardéchoises seront compris entre 150 et 250 mm", poursuit le prévisionniste, qui détaille que "sur l'est du Var et les Alpes-Maritimes, des cumuls compris entre 100 et 120 mm" seront à prévoir localement.