Six nations 2024 : rajeuni, le XV de France renoue avec le jeu et la victoire au pays de Galles

Les Bleus retrouvent des couleurs. Deux semaines après son match nul (13-13) inattendu et historique à la maison contre l’Italie, le XV de France est allé décrocher une victoire encourageante, avec le bonus offensif, sur la pelouse du pays de Galles (45-24), dans le bouillant Millennium Stadium, dimanche 10 mars.

Ce n’est pas encore la démonstration sur la durée que tout le monde attendait, mais c’est déjà un beau succès abouti. Longtemps accroché par une équipe galloise joueuse dans une chaude atmosphère, le XV de France a pris son mal en patience pour aller décrocher cette seconde victoire tant attendue en 2024. Alors qu’ils étaient menés à l’approche de l’heure de jeu à cause de leurs largesses défensives, les Bleus ont, une première fois, cru avoir fait le plus dur, mais l’essai du capitaine Grégory Alldritt, pour un en-avant, a été annulé après consultation de la vidéo (56e).

Une fin de match de haut vol

Mais les hommes de Fabien Galthié n’ont rien lâché, bien aidés par les finisseurs, redevenus décisifs. Moins de dix minutes plus tard, l’arbitrage vidéo a cette fois validé l’essai de Georges-Henri Colombe, heureux marqueur en sortie de banc pour sa première cape, qui leur a permis de reprendre les devants (65e).

Libérés, porté par une cohorte de supporters français en fusion, les Bleus sont allés chercher deux réalisations supplémentaires grâce à deux autres finisseurs, Romain Taofifenua, attentif sur un ballon contré (69e), et Maxime Lucu (80e), bien servi par Damian Penaud en sortie de mêlée.

Globalement, les Bleus ont montré plus de promesses que de déceptions sur la pelouse du Millennium. Sans doute régénéré par les changements dans le XV de départ et l’énergie apportée par les novices, le collectif tricolore s’est montré plus à l’aise dans le jeu et plus libéré. Mené par une charnière inédite Nolann Le Garrec-Thomas Ramos qui a joué juste, un Emmanuel Meafou percutant et des trois-quarts remuants, le XV de France a enfin réussi à mettre de l’allant et à envoyer du jeu. D’abord dans une première période très ouverte, puis dans une dernière demi-heure aussi folle qu’appliquée.

Journée 4 : Georges-Henri Colombe inscrit son premier essai et donne l’avantage aux Bleus à un quart d’heure de la fin Entré en jeu il y a une dizaine de minutes, le pilier du Stade rochelais, Georges-Henri Colombe permet aux Bleus de prendre les commandes de ce match du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. Après une longue séquence de domination, les Français parviennent à franchir la ligne d’en-but grâce à la puissance de son pilier qui inscrit au passage son premier essai pour ses débuts chez en équipe nationale.

Mais les Bleus ne se sont pas encore débarrassé de tous leurs démons. Alors qu’ils avaient semblé redresser la barre lors des deux derniers matchs, ils ont connu de gros trous d’air défensifs. Les trois essais gallois (en quatre entrées dans les 22 mètres français) sont venus d’actions où les hommes de Fabien Galthié ont été dépassés dans leur alignement défensif, laissant de trop grands espaces. Dans les minutes qui ont suivi l’essai de Colombe, un frisson de crainte a parcouru les supporters bleus à chaque accélération galloise. Pas de quoi entamer les larges sourires et les mines très satisfaites dans le tour d’honneur, mais de quoi travailler pour samedi prochain.

Après un début de Tournoi décevant, les Bleus signent une victoire un peu plus aboutie dans le contenu, surtout offensif, et relèvent la tête. Ils tenteront de conserver cette dynamique positive pour terminer le Tournoi sur une bonne note face à l’Angleterre à Lyon, samedi 16 mars (21 heures). Quant aux Gallois, ils tenteront d'éviter une cinquième défaite synonyme de Cuillère de bois, lors de la venue de l'Italie.