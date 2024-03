Fin de vie : Emmanuel Macron promet un projet de loi pour une "aide à mourir" sous "conditions strictes" qui sera présenté en avril

Ce ne sera "ni un droit nouveau ni une liberté", mais une "possibilité". Emmanuel Macron a dévoilé, dimanche 10 mars, les contours du futur projet de loi sur la fin de vie, promis depuis près d'un an, mais qu'il tardait à finaliser. Le texte envisagé par l'exécutif vise à permettre à certaines personnes "de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes", expose le chef de l'Etat dans un entretien à La Croix et Libération. Pour y prétendre, les patients devront être majeurs, "capables d'un discernement plein et entier", atteints d'une "maladie incurable" avec un pronostic vital "engagé à court ou à moyen terme" et confrontés à des souffrances "que l'on ne peut pas soulager", selon le président.

Si les critères sont respectés, il appartiendra à une équipe médicale "de décider, collégialement et en transparence, quelle suite elle donne à cette demande". En cas de feu vert, une substance létale serait prescrite à la personne, qu'elle pourrait s'administrer elle-même ou avec l'aide d'un tiers si elle "n'est pas en mesure d'y procéder physiquement". Le chef de l'Etat dit vouloir présenter le texte en avril en Conseil des ministres, puis dès le mois de mai au Parlement.