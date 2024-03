Corse : l'Etat et les élus locaux s'accordent sur un texte prévoyant "la reconnaissance d'un statut d'autonomie" de l'île

C'est le fruit d'un consensus large, mais pas sans réserves. Le gouvernement et des élus corses sont tombés d'accord, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mars, sur un projet de texte prévoyant "la reconnaissance d'un statut d'autonomie" de l'île "au sein de la République".

Ce projet d'accord vient parachever le "processus de Beauvau" initié par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le texte va désormais être transmis à l'Assemblée territoriale corse pour qu'elle le vote, a précisé Gérald Darmanin à l'issue d'une rencontre de près de cinq heures au ministère.

Ce soir, avec les représentants politiques corses, nous avons trouvé un large accord institutionnel conforme aux exigences fixées par @EmmanuelMacron. Cet accord sera prochainement débattu par l’Assemblée de Corse avant de prendre le chemin des consultations politiques… pic.twitter.com/6GaUrqD29A — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 12, 2024

Le texte "respecte à la fois les lignes rouges fixées par le président de la République et moi-même, et également le temps imparti" par Emmanuel Macron, une période de six mois censée s'achever fin mars et déboucher sur un accord, a souligné le ministre de l'Intérieur.

Les électeurs corses "consultés"

Gérald Darmanin et les élus insulaires présents, dont Gilles Simeoni, président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, et Laurent Marcangeli, député de Corse-du-Sud et président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale, ont notamment trouvé un accord sur le premier alinéa du texte.

"La présente écriture constitutionnelle prévoit la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne, à sa communauté historique, linguistique, culturelle ayant développé un lien singulier à sa terre", affirme ce premier alinéa.

Gouvernement et élus sont aussi tombés d'accord sur le fait que "les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptation" sur l'île, a ajouté Gérald Darmanin. "L'écriture constitutionnelle prévoit enfin que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse soient consultés sur ce projet", a encore assuré le ministre.