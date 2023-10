Attaque du Hamas contre Israël : la position de La France insoumise crée la polémique, Elisabeth Borne dénonce des "ambiguïtés révoltantes"

LFI a dénoncé d'une même voix le mouvement islamiste et la colonisation israélienne, une position en décalage avec le reste de la classe politique.

L'attaque du Hamas contre Israël provoque des remous au sein de la classe politique française. Le positionnement de La France insoumise (LFI) sur l'offensive menée depuis la bande de Gaza samedi 7 octobre, qui a fait des centaines de morts civils de part et d'autre, a été vivement critiqué. "L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est", a affirmé dans un communiqué sur le réseau social X (ex-Twitter) le groupe parlementaire du parti de la gauche radicale.

Jean-Luc Mélenchon a de son côté expliqué que "toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouv[ait] qu'une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même". "Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer", a-t-il ajouté sur la plateforme X. Une prise de position encore appuyée par le député LFI Louis Boyard : "Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'Etat israélien et celle de groupes armés palestiniens."

Elisabeth Borne dénonce "une forme d'antisémitisme"

De quoi faire bondir certains, y compris à la tête de l'exécutif. Elisabeth Borne a ainsi dénoncé dimanche les "ambiguïtés révoltantes" d'une partie de la gauche "face au drame de ces dernières heures". "A l'extrême gauche, la violence verbale est assumée, la recherche du chaos, revendiquée", a déclaré la Première ministre devant les militants du parti présidentiel français Renaissance réunis à Bordeaux (Gironde). Interrogée par la suite sur BFMTV, la cheffe du gouvernement a dénoncé un "antisionisme" qui est "parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme".

Les socialistes, alliés du parti de Jean-Luc Mélenchon au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), ont également vivement réagi à ces propos. "Les juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrive. C'est une constante du discours antisémite", a répondu la sénatrice PS Laurence Rossignol à Louis Boyard. "Aux idiots utiles des terroristes du Hamas qui les exonèrent en relativisant au nom de l'impasse politique du conflit israélo-palestinien, de la poursuite de la colonisation, de Netanyahu... vous me dégoûtez. Qu'on en trouve à gauche est insupportable", s'est emporté le député socialiste Jérôme Guedj également dans un message sur X.

Le président de la Cour des comptes et ex-ministre socialiste Pierre Moscovici est sorti de sa réserve pour juger "aussi choquant que désespérant" le positionnement de LFI.

Toutes les forces politiques françaises condamnent sans réserve l’attaque du Hamas contre Israël, qui a déjà fait des dizaines de morts parmi les civils. Toutes.. sauf une! Pour qui a le coeur à gauche, c’est aussi choquant que désespérant. pic.twitter.com/MdjktAHiU7 — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) October 7, 2023

Parmi les insoumis, le député François Ruffin, l'un des candidats potentiels à la présidentielle de 2027, s'est distingué de ses camarades de parti en exprimant "une condamnation totale de l'attaque du Hamas". Il a toutefois émis des "craintes" du fait que la réponse à cette attaque " soit dans les mains du gouvernement israélien le plus brutal depuis trente ans".

Les communistes et écologistes dénoncent les attaques

Toujours à gauche, les écologistes et les communistes ont clairement dénoncé les attaques du Hamas. Pour le leader communiste Fabien Roussel, elles sont "inacceptables et injustifiables". Mais il appelle à "se défaire d'une indignation sélective" et estime que le gouvernement israélien "a lourdement contribué à cet engrenage". Dans un communiqué, EELV condamne "ces événements particulièrement effroyables sans aucune ambiguïté" et appelle à des "solutions politiques et diplomatiques pour faire cesser la violence". Sur X, l'écologiste Sandrine Rousseau déplore une "attaque intolérable" avec "des civils pris pour cible".

#Israel fait l’objet d’une attaque intolérable. Des civils sont pris pour cible, c’est inacceptable. https://t.co/TntmUE6FFg — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) October 7, 2023

Même tonalité du côté de la secrétaire nationale d'EELV, Marine Tondelier, qui fait part sur X de son "immense effroi devant l'horreur des attaques" et invoque le "droit indiscutable des Israéliens de vivre en sécurité". L'élue estime toutefois que ces attaques "ne doivent pas justifier une réaction indiscriminée sur les civils de Gaza".