Attaque contre Israël : l'armée israélienne frappe le sud du Liban en réponse à des tirs revendiqués par le Hezbollah

Alors qu'Israël fait face depuis samedi à une offensive du mouvement islamiste palestinien Hamas lancée à partir de la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait savoir, dans un communiqué dimanche 8 octobre, que "l'artillerie israélienne [était] en train de frapper la zone du Liban d'où est parti un tir", sans plus de précision sur la nature de cette attaque. De son côté, le Hezbollah a affirmé être l'auteur des tirs sur Israël à partir du Liban "en solidarité avec la résistance et le peuple palestiniens". Selon les derniers bilans, les combats, les plus meurtriers depuis des décennies, ont fait "plus de 200 morts" et "plus de 1 000 blessés" côté israélien, selon l'armée. Dans la bande de Gaza, le Hamas a dénombré 232 morts et 1 697 blessés. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct.

Benjamin Netanyahu jure de venger "une journée noire". Qualifiant Gaza de "cité du Mal", le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré d'utiliser "toute la puissance" de l'armée pour venger "une journée noire". "Ce qui s'est passé aujourd'hui est sans précédent en Israël", a-t-il reconnu lors d'une allocution télévisée. "Tous ces endroits où le Hamas se cache (...) nous allons en faire des ruines", a-t-il promis.

Des combats encore en cours et des otages. "Il y a encore 22 endroits où nous sommes en train de combattre contre des terroristes venus en Israël par les airs, par la mer et par la terre", a déclaré samedi soir le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l'armée israélienne. Cet officier a fait état de "centaines" d'infiltrés encore présents sur le sol israélien après une "puissante invasion terrestre". Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé dans une vidéo avoir "capturé plusieurs soldats ennemis". Le porte-parole de l'armée israéliennes a confirmé que des "soldats et des civils israéliens" avaient été enlevés.

Une flambée de violences presque unanimement condamnée. Cette flambée de violence a été condamnée par de nombreux gouvernements à travers le monde. Le président américain Joe Biden a assuré samedi Israël de son "soutien inébranlable". L'ONU a annoncé avoir convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient dimanche soir. L'Iran a quant à lui applaudi l'offensive. "Nous soutenons cette fière opération", a annoncé le général des Gardiens de la révolution Yahya Rahim-Safavi, cité par l'agence Isna.