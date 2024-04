À Gaza, des milliers de Palestiniens retrouvent leur maison en ruine après le retrait de troupes israéliennes

Un paysage apocalyptique. En ce début d'avril, le retrait des troupes israéliennes du sud de l'enclave permet aux Gazaouis de regagner ce qu'il reste de leur ville après quatre mois de combats. Une nouvelle offensive se prépare.

Revenir chez soi, et ne trouver que des ruines. Des Palestiniens rentrent chez eux à Khan Younès, dans le sud de l'enclave de Gaza. Sidérées, des femmes s'assoient les gravats de leur salon. "Quand ils ont dit que la route était ouverte, on est venues et voilà ce que l'on a trouvé", déplore l'une d'elles. En équilibre sur les décombres, des civils cherchent à sauver ce qui peut l'être. Un paysage d'apocalypse après quatre mois de combats entre Israël et le Hamas.

Une autre offensive en préparation

Les Gazaouis sont au désespoir. "Nos souvenirs, nos familles sont détruites. Je n'ai rien pu prendre dans les décombres et nous avons fui sans rien emporter". Ces milliers de civils reviennent car l'armée israélienne vient de quitter le sud de l'enclave. Leurs tanks sont désormais à l'extérieur, en bordure de Gaza. Le ministre de la Défense israélien dit avoir démantelé le Hamas à Khan Younès, d'où ce retrait tactique. Mais il ajoute qu'il prépare une autre offensive.