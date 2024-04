Témoignage "On était tous surpris" : des habitants de la bande de Gaza rentrent à Khan Younes après le retrait des troupes israéliennes

Dès qu'elle a appris le départ des troupes israéliennes du sud de la bande de Gaza, Samira a sauté dans un taxi direction Khan Younès. "On était tous surpris, raconte-t-elle. On n'imaginait pas que les Israéliens aient quitté les villes. On est restés sur les informations pour s'assurer qu'ils étaient partis et on a décidé d'aller voir." Si certains sont déjà retournés dans leur ville pour récupérer des affaires, des Palestiniens espère maintenant pouvoir revenir habiter à Khan Younes alors que l'armée israélienne "se prépare" à une offensive à Rafah.

Samira est allée voir son appartement qu'elle a dû quitter il y a trois mois sur ordre de l'armée israélienne et qui, à l'instar de Khan Younès, a subi d'importants dégâts. "C'était un peu difficile parce qu'il a été touché des attaques israéliennes, raconte-t-elle. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'Internet. Mais on est obligé de vivre cette situation."

"Ils ont détruit beaucoup de tunnels et des maisons"

Des semaines durant, Khan Younès a été le théâtre de frappes aériennes incessantes et de combats acharnés entre le Hamas et l'armée israélienne, qui affirme avoir démantelé le mouvement islamiste dans la ville. "Ils ont détruit beaucoup de tunnels et des maisons", explique Samira.

Cette Palestinienne ne s'en cache pas, le retrait des soldats israéliens lui a redonné l'espoir d'un cessez-le-feu mais pas seulement. "Beaucoup de monde déteste le Hamas et ne veut pas que le Hamas reste ici. On espère que la guerre finira un jour." Son souhait le plus cher est de fêter la fin du ramadan à partir de mardi soir chez elle, à Khan Younès, entourée de sa famille.