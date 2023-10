Palestine : comment sont gérées les aides de l’Europe ?

Durée de la vidéo : 1 min

L’Union européenne aide financièrement la Palestine avec 1,2 milliard d’euros sur trois ans. Comment est contrôlée l’utilisation de ces fonds ? Éléments de réponse.

En présence d’officiels bruxellois, une usine de dessalinisation a été inaugurée à Gaza. Celle-ci est financée par l’Europe. Une école a également été construite avec l’argent européen sous l’égide des Nations Unies. Dans les territoires palestiniens, le drapeau européen est partout, car l’Europe est le plus important soutien financier, avec 1,2 milliard d’euros sur trois ans. La France est l’un des plus gros contributeurs avec 65 millions d’euros en 2022. Cette aide est-elle vraiment allouée aux civils palestiniens ou est-elle détournée ?

De l’argent contrôlé

"Ça demande à être vérifié. On sait très bien que ce qui fait la force du Hamas, (…) c’est très souvent d’être en pointe pour l’aide sociale", estime Thierry Mariani, eurodéputé Identité et démocratie. La dernière enquête de la Cour des comptes de l’UE révèle que "le classement des entités en tant qu’ONG n'est pas fiable" et que "les contrôles sont limités". Cette enquête est générale et ne concerne pas seulement l'aide aux Palestiniens. Les députés européens affirment que l’argent va bien aux civils. Ils sont d’accord pour faire plus de contrôles.