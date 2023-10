Gaza : les habitants vivent sous les bombes

Durée de la vidéo : 1 min

En représailles de l’attaque d’Israël par le Hamas, l’État hébreux a instauré un siège sur la bande de Gaza. Sur place, le quotidien des habitants est rythmé par le bruit des bombes. Reportage.

Une frappe est passée tout près d’un hôtel de Gaza, où logent humanitaires et journalistes. Mercredi 11 octobre, pour la quatrième journée, l’armée israélienne a bombardé sans relâche de nombreux bâtiments. L’université islamique a été pulvérisée en quelques secondes. Des quartiers entiers sont dévastés, transformés en champs de ruines. Selon les autorités locales, il y aurait déjà plus de 1 000 morts parmi les Palestiniens et les blessés affluent sans discontinuer dans les hôpitaux complètement saturés.

La fuite de 260 000 Palestiniens

"Mon sentiment est que le système de santé palestinien va tenir jusqu’à la fin de la semaine avant de s’effondrer. On commence à manquer de tout", assure le Dr Ghassan Abu-Sittah, chirurgien à Gaza. Chaque jour, les conditions de vie se détériorent davantage. Israël a coupé l’eau, le gaz et l’électricité. Depuis le mercredi 11 octobre, la seule centrale électrique de Gaza n’a plus de fioul pour fonctionner. Les familles vivent sur leurs réserves. 260 000 Palestiniens ont déjà été contraints de fuir et se déplacent vers le sud de la bande de Gaza.