Durée de la vidéo : 2 min

Des kibboutz, ces villages israéliens protégés, ont été attaqués par le Hamas. Près de la bande de Gaza, des habitants ont été exécutés par un commando. Les survivants racontent ce massacre.

Gardé par des militaires, un kibboutz a été attaqué par le Hamas ce 7 octobre au matin. "On a entendu des claquements d'armes légères. On sait faire la différence entre nos armes et celles du Hamas", explique un habitant. En quelques minutes, les terroristes ont pris d'assaut des bâtiments. Dans l'un d'eux, le commando a exécuté 16 ouvriers thaïlandais, laissant à l'intérieur une longue trace de sang.

Un combat long de 5 heures

Les membres du Hamas vont alors avancer vers les maisons où sont retranchés femmes et enfants. Les habitants du kibboutz vont les combattre pendant 5 heures, avant l'arrivée de l'armée. "On savait tous que nos familles étaient juste derrière nous. On était très effrayés. Ici, les gens ont été très courageux", raconte un homme. Dans cette attaque, trois personnes ont été blessées, les familles sont saines et sauves. Le kibboutz a depuis repris ses activités habituelles. "Cela me donne la conviction que tu peux recommencer quelque chose après avoir vécu l'enfer", témoigne un habitant.