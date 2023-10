Attaque du Hamas contre Israël : l’Égypte dans une position délicate

Durée de la vidéo : 1 min

La bande de Gaza est aujourd'hui fermée. Israël a annoncé un blocus total, ne livrant plus d'eau, de gaz, coupant l'électricité. Un corridor humanitaire avec l’Égypte, frontalière, est-il possible ? Explications avec Laurent Desbonnets, sur le plateau du 20 Heures.

“L’Égypte est en première ligne” du conflit entre le Hamas et Israël, rappelle le journaliste Laurent Desbonnets. “Elle a une longue frontière avec Israël et une frontière aussi avec Gaza, avec ce point de passage de Rafah. Il est vital pour l’économie de l’enclave palestinienne. C’est par ici que sont passés l’an dernier plus de 32 000 camions, chargés essentiellement de matériaux de construction et de nourriture”, poursuit-il. Ce poste-frontière n’est plus accessible depuis son bombardement lundi 9 octobre par Israël.

Un “corridor humanitaire” en réflexion

L’Égypte peut-elle accueillir des Palestiniens ? “Historiquement, le pays a souvent été un médiateur dans ce conflit. Mais l’Égypte, premier pays arabe à avoir fait la paix avec Israël, ne veut pas du Hamas. Un groupe qui a la même idéologie que les Frères musulmans, qui sont les ennemis jurés du président égyptien Al-Sissi”, explique Laurent Desbonnets. Pour “éviter l’infiltration de militants ou un afflux trop nombreux de réfugiés” l'Égypte “renforce donc sa présence militaire près de Gaza.” Néanmoins, “le pays réfléchit en ce moment à la mise en place d’un corridor humanitaire, et dit intensifier les contacts diplomatiques pour ‘arrêter l’escalade’”, conclut le journaliste.

