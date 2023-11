Guerre entre Israël et le Hamas : la vie sous les bombes des enfants de Gaza

Durée de la vidéo : 2 min

L'urgence est là à Gaza, notamment pour les enfants, alors qu’Israël ne prévoit toujours pas un cessez-le-feu.

C'est un camp de toile au sud de la bande de Gaza. Des milliers d’enfants sont réfugiés là. Dans les allés, ils sont de corvée d’eau ou comme Nabil, ils arrangent sur une table des aliments pour les vendre. “Je vends des boites de conserver (…) c’est pour avoir un peu d’argent pour ma famille”, précise l’enfant. Entre les voitures, on peut trouver des jouets colorés que les enfants vendent 25 centimes d’euros. D'autres enfants trompent l’ennui en jouant.

Des enfants blessés

Comme la plupart des enfants, ils ont fui le nord de Gaza. Près du camp se trouve un centre médical. Le Hamas laisse filmer les équipes de France 2. “J’étais sous les décombres, je pensais que je n’allais pas en sortir. Je ne pouvais plus respirer, mais grâce à Dieu, j’ai pu m’en sortir”, avance une jeune fille. Dans le camp, il y a aussi les enfants désœuvrés, et ceux qui ne sortent pas. “Maman me laisse sortir une demi-heure seulement, car il y a des bombardements et elle a peur pour nous”, souligne un enfant.