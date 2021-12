Eclipses de Lune, retour de Stromae, gratuité des toilettes et 20 ans de "Harry Potter"... 22 bonnes raisons d'espérer 2022

"Bonne année !" Dans la nuit du vendredi 31 décembre au samedi 1er janvier, vous allez sûrement entonner, une fois de plus, ces deux mêmes mots prophétiques. Mais après une année 2021 encore tumultueuse sur le plan sanitaire, économique et environnemental, pas facile de trouver une lueur d'espoir dans le nouveau millésime qui s'annonce. Alors, à franceinfo, nous nous sommes attelés à la recherche de 22 bonnes nouvelles pour cette année 2022. La tâche n'a pas été aisée, et certains événements de la liste ne vous raviront peut-être pas, mais vous pourrez toujours en piocher quelques-uns pour passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec le sourire.

1 La prise en charge intégrale de la contraception des femmes jusqu'à 25 ans

Une avancée importante pour les femmes. A partir du 1er janvier 2022, la contraception gratuite sera élargie aux femmes de 18 à 25 ans. L'assurance-maladie prendra en charge à 100% et via le tiers payant les frais nécessaires à la contraception : une consultation par an avec un médecin ou une sage-femme, les examens biologiques en découlant, ainsi que les contraceptifs, dont certaines pilules contraceptives, les implants contraceptifs, les stérilets, les diaphragmes et la contraception d'urgence hormonale. Trois millions de jeunes femmes sont potentiellement concernées par cette mesure.

2 Les 400 ans de Molière

Que vous soyez plutôt Tartuffe ou Le Malade imaginaire, cette année 2022 sera l'occasion de relire, ou de revoir, les plus grandes pièces écrites par Molière. Et pour cause, la France fête le 400e anniversaire de la naissance du comédien et dramaturge, le 15 janvier 2022. Des représentations sont prévues durant toute l'année. Une saison entière lui est même dédiée dans sa maison de théâtre, la Comédie-Française, à Paris, avec ses plus grandes pièces. Molière sera aussi à l'honneur au château de Versailles, lors des fêtes nocturnes de Grignan (Drôme) ou encore au cinéma dans toute la France.

3 Une année avec deux éclipses lunaires totales

Les amateurs d'astronomie vont être ravis ! Durant l'année 2022, non pas une mais bien deux éclipses de Lune totales vont assombrir le ciel. Ce phénomène intervient lorsque la Lune passe entièrement dans l'ombre de la Terre. La première éclipse est prévue le 16 mai 2022. Bon, il faudra se lever tôt (ou se coucher tard) pour la voir, mais si vous habitez dans l'Hexagone, vous serez en bonne position pour l'observer, précise Numerama. Pour la seconde éclipse totale, il faudra attendre le 8 novembre et être en Asie, en Océanie ou en Amérique pour l'observer correctement. Sauf si la météo en décide autrement...

4 La gratuité des toilettes dans les gares pour les voyageurs

Une envie pressante avant de prendre votre train ? En 2022, les toilettes des gares vont devenir gratuites pour les voyageurs munis d'un billet. Actuellement, il faut bien souvent débourser un euro pour accéder au petit coin... ou bien se retenir jusqu'à la montée dans le train. Il faut dire que depuis plusieurs années, la SNCF a sous-traité l'exploitation des toilettes des gares à une entreprise privée. L'accès aux toilettes restera payant pour les personnes non munies de billets.

5 Le retour sur scène de Stromae après six ans de silence

Alors, on danse ! En 2022, Stromae revient en concert après de longues années de silence. Et c'est peu dire que ses fans l'attendent impatiemment ! Le dernier album du chanteur belge, Racine carrée, remonte à 2013. En guise de mise en bouche, Stromae a sorti un premier tube, Santé, en octobre 2021. La tournée, elle, débutera à Bruxelles le 22 février 2022, puis l'artiste se produira en Europe tout l'été.

6 La fin, en France, de la castration à vif des porcelets et du broyage des poussins mâles

C'est une mesure très attendue par les associations de protection des animaux. Le 1er janvier 2022, l'interdiction de la castration à vif des porcelets et du broyage ainsi que du gazage des poussins mâles entre en vigueur en France. Seule demeure autorisée la technique dite du sexage in ovo, qui permet de déterminer le sexe de l'embryon de poussin à l'intérieur même de l'œuf.

7 La réunion, devant la caméra de Martin Scorsese, de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro

Trois géants du septième art dans un seul film. C'est la promesse de Killers of the Flower Moon, le prochain film réalisé par Martin Scorsese avec, pour la première fois, ses deux acteurs fétiches réunis sur la même affiche : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film, très attendu, est une adaptation du livre éponyme de David Grann basé sur une enquête du FBI menée après le meurtre d'indigènes de la communauté des Osages, dans l'Etat de l'Oklahoma, dans les années 1920.

8 Le versement automatique des pensions alimentaires aux parents

La lutte contre les pensions alimentaires non payées va faire un pas de géant en 2022. A partir du 1er mars, leur versement va progressivement devenir automatique, via l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa). Cet intermédiaire permettra ainsi au parent divorcé d'avoir la garantie de bien toucher la somme qui lui est due. Il faut dire que la situation est devenue très problématique : 30%, soit près d'un tiers, des pensions alimentaires ne sont pas payées, ou payées de manière irrégulière, selon le gouvernement.

9 L'équipe de France de biathlon au rendez-vous des Jeux olympiques

Martin Fourcade n'est plus là, mais les biathlètes tricolores nous promettent du grand spectacle. En février, l'équipe de France féminine et masculine de biathlon seront au rendez-vous des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Les espoirs de médailles sont nombreux : Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Anaïs Chevalier-Bouchet ou encore Julia Simon. Bref, suspense garanti face aux Norvégiens et médailles en vue !

10 Le rôle des femmes dans l'art à l'honneur au musée du Luxembourg

Les artistes femmes sont (encore) très rares dans les grands musées. Elles ne représentent, en moyenne, qu'environ 20% des collections permanentes de ces établissements, selon Le Parisien (article pour abonnés). Cela va (un peu) changer en 2022. Le musée du Luxembourg, à Paris, va inaugurer, le 2 mars, la grande exposition "Pionnières. Artistes d'un nouveau genre dans le Paris des années folles". L'objectif ? Mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. Il était temps !

11 La fin des emballages en plastique pour de nombreux fruits et légumes

Fini les concombres et les pommes transpirants sous une couche de cellophane ! A compter du 1er janvier, de nombreux fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus être vendus sous plastique en France. Votre supermarché réduira ainsi (un peu) son impact sur l'environnement, même si une tolérance a été votée jusqu'en 2026 pour les aliments les plus fragiles, comme les fruits rouges.

12 L'adaptation du "Seigneur des anneaux" en série

La saga fantastique de J.R.R. Tolkien va connaître une nouvelle adaptation. Le 2 septembre 2022, Amazon Prime Video diffusera la première saison de la série Le Seigneur des anneaux. Toujours située sur la Terre du Milieu et reprenant certains personnages emblématiques de la saga, la série démarrera par des aventures inédites se déroulant "dans une période de paix relative, des milliers d'années avant les événements des livres Le Hobbit", a annoncé Amazon Studios. Succès garanti.

13 La possibilité de s'opposer définitivement au démarchage téléphonique

Vous en avez marre de recevoir des coups de fils incessants d'entreprises ? En 2022, il sera enfin possible de vous opposer à ces appels de manière définitive. En effet, un décret publié le 26 novembre 2021 prévoit que "l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement" à partir du 1er janvier 2022. Plus question donc de renouvellement tous les trois ans. Pour profiter de ce service, il suffit de s'inscrire gratuitement sur la plateforme Bloctel.

14 Les concerts de Céline Dion en France

"J'irai où tu iras"... Les fans français de Céline Dion devront simplement aller à Paris pour profiter d'un concert de leur idole en 2022. Après le report de toutes ses dates programmées dans l'Hexagone, la chanteuse canadienne doit faire son grand retour dans la capitale française en septembre 2022, avec pas moins de six dates d'affilée à Paris La Défense Arena.

15 L'extension du pass Culture aux moins de 18 ans

Un coup de pouce pour les adolescents. A partir du 1er janvier, le pass culture est étendu aux jeunes de moins de 18 ans qui en font la demande. Dans le détail, un jeune au collège touchera 25 euros par an à partir de 13 ans, puis 50 euros par an pendant ses années de lycée et 300 euros à ses 18 ans ; soit un total de 500 euros, à dépenser pour des activités ou biens culturels.

16 L'accès automatique à une complémentaire santé pour les allocataires du RSA

Une meilleure couverture santé pour les bénéficiaires des minima sociaux. A partir du 1er janvier, la complémentaire santé solidaire sera automatiquement attribuée et versée aux bénéficiaires du RSA, afin d'en faciliter l'accès et d'éviter les non-recours. L'attribution de cette complémentaire sera également "facilitée" pour les allocataires de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou "minimum vieillesse".

17 Les 20 ans de Harry Potter fêtés par Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint

Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley sont de retour ! Pour les 20 ans de la saga cinématographique adaptée de l'œuvre de J. K. Rowling, HBO Max a convié tous ses acteurs lors d'une grande émission spéciale, diffusée le 1er janvier sur la chaîne américaine. Au programme de cet épisode nommé "Harry Potter, le 20e anniversaire : retour à Poudlard", beaucoup de souvenirs et quelques anecdotes de tournage.

18 La création de nouvelles aires protégées pour conserver la biodiversité en France

Un peu de répit pour la faune et la flore. La France va protéger de nouvelles zones terrestres et marines en 2022 afin de conserver la biodiversité. Au total, 30% du territoire français devrait être ainsi protégé à la fin de l'année, selon le plan d'actions du gouvernement (PDF). Les îles Eparses, dans l'océan Indien, doivent ainsi voir leur protection complétée en 2022.

19 L'ouverture du Tour de France aux femmes

Après douze ans d'absence, le Tour de France Femmes fait son retour. Cette nouvelle mouture s'élancera de la tour Eiffel le dimanche 24 juillet, à cheval avec l'arrivée des hommes sur les Champs-Elysées, et s'étendra sur huit étapes jusqu'au 31 juillet, sans journée de repos. Au total, 1 029 kilomètres de course pour les 22 équipes de six coureuses. Avec une Française en maillot jaune ?

20 Le retour de Batman au cinéma

Bruce Wayne renfile son collant noir. Le film The Batman, réalisé par Matt Reeves, doit sortir le 2 mars en France. A l'affiche : Robert Pattinson dans le rôle principal et Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman. Les habitants de Gotham (et les fans du super-héros) n'attendent plus que de connaître la date exacte de son retour.

21 La perspective d'un pont autour du jeudi 14 juillet et d'un week-end prolongé grâce au lundi 15 août

De beaux week-ends prolongés en vue ! Si l'année 2022 ne vous offrira pas de ponts à rallonge début mai (les 1er et 8 mai tombent des dimanches), vous aurez davantage de chance durant l'été. En effet, si vous ne travaillez pas le week-end, il vous suffira de poser un seul jour de congé, le vendredi 15 juillet, pour profiter de quatre jours de repos, et le lundi 15 août férié vous offrira un week-end de trois jours.

22 La désignation de Villeurbanne comme première capitale française de la culture

Elles étaient neuf villes finalistes, mais c'est finalement Villeurbanne, dans le Rhône, qui deviendra la première capitale française de la culture à partir du 1er janvier. Ce nouveau label distingue, tous les deux ans, le projet culturel d'une commune ou d'un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants. A la clé : un financement d'un million d'euros pour faire rayonner l'art dans la cité.