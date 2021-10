Stromae fait son retour après huit ans d'absence avec un nouveau titre baptisé "Santé"

Stromaeoutaitai ? Huit ans après la sortie de son dernier album, l'artiste belge Stromae sort un nouveau morceau, vendredi 15 octobre : Santé, un titre aux sonorités électroniques et cubaines, en hommage à ceux "qui n'ont pas l'cœur aux célébrations". Il y cite, en vrac, les salariés de la restauration et des sociétés de nettoyage qui travaillent pendant que les autres s'amusent, mais aussi les soignants, les marins-pêcheurs, chauffeurs et autres hôtesses de l'air.

"J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas", chante Stromae dans ce titre qui marque son retour sur le devant de la scène, après une longue pause pendant laquelle l'artiste avait révélé avoir fait un burn-out et traversé une période difficile.

Bientôt sur scène

L'interprète d'Alors on danse, Papaoutai ou Formidable est annoncé à Rock en Seine, festival en région parisienne le dernier week-end d'août 2022. Avant cela, c'est le public de sa Belgique natale qui aura la primeur de son retour. Stromae sera sur la scène de festival de Werchter le 19 juin, avant celle des Ardentes, à Liège, le 10 juillet, ont annoncé vendredi ces deux institutions du paysage musical belge.

Son deuxième album, Racine carrée (2013, après Cheese en 2010), avait fait basculer le Belge (36 ans aujourd'hui) dans une autre dimension. Cette usine à tubes l'avait emmené pendant deux ans sur les scènes d'Europe et des Etats-Unis. En Californie, il s'était produit en 2015 à Coachella, plus grand festival du monde, et Kanye West l'avait même rejoint sur scène pour Alors on danse.

Stromae était aussi passé par l'Afrique, au Rwanda, pays d'origine de son père, tué là-bas en 1994 pendant le génocide.