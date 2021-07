Info franceinfo La France renonce au broyage et au gazage des poussins mâles en 2022

La France renonce au broyage et au gazage des poussins mâles en 2022

La France va devenir le premier pays au monde à interdire le broyage et le gazage des poussins mâles, selon une information révélée par franceinfo et Le Parisien dimanche 18 juillet. L'interdiction prendra effet au 1er janvier prochain. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, avec son homologue allemand, va tenter de convaincre les autres ministres européens de lui emboîter le pas lors du Conseil européen "Agriculture et pêche" prévu lundi 19 juillet.

"2022 sera donc l’année de la fin du broyage et du gazage des poussins mâles en France", indique Julien Denormandie au journal Le Parisien. "La dynamique est bien lancée et, compte tenu des commandes déjà passées, les machines seront installées pour deux tiers de la production en France dès la fin du premier trimestre 2022".

Chaque année ce sont 50 millions de poussins mâles qui sont ainsi sacrifiés, parce que non rentables. Seules les femelles, futures poules pondeuses, sont gardées. Les poussins mâles sont broyés ou gazés. Des méthodes d'un autre âge, que dénoncent depuis longtemps les associations de consommateurs, au nom du bien être animal.

Seul le "sexage in ovo" sera autorisé

À compter de l'an prochain, elles seront donc interdites. Pour supprimer les poussins mâles, ne sera autorisée que la technique dite du sexage in ovo qui permet de déterminer le sexe de l'animal à l'intérieur même de l'oeuf.

Les éleveurs devront donc s'équiper de couvoirs spécifiques avant l'an prochain ou tout du moins avoir passé commande de cet équipement. L'interprofession s'est mise d'accord avec le ministère. Une tolérance sera accordée pendant le premier trimestre 2022. Mais l'idée est bien qu'il n'y ait plus aucun broyage de poussins à la fin de l'année prochaine. L'État va mettre 10 millions d'euros sur la table, dans le cadre du plan de relance, pour aider les élevages à s'équiper.