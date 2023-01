Japon : le yuzu, un agrume très prisé au goût unique

Au Japon, la région de Koshi cultive des milliers de tonnes de yuzu, un agrume au goût unique très prisé, et dont les Japonais vantent les bienfaits, allant jusqu'à prendre des bains de yuzu.

Dans les montagnes du sud du Japon, un parfum d'agrume s'échappe des feuillages : celui du yuzu. En ce moment, la récolte de ce fruit jaune bat son plein. Pour cueillir l'agrume, il faut se faufiler entre les branches, en évitant les épines. Au Japon, la région de Koshi cultive plus de 13 000 tonnes de yuzus chaque année. Kitagawa (Japon), le village du yuzu, exporte un quart de sa récolte vers l'Europe pour une cuisine haut de gamme.

Un fruit au goût unique

Le yuzu est vendu sept euros pièce en France, contre un euro au Japon. Le fruit est l'emblème de Kitagawa. On le retrouve partout, même dans le riz pour les sushis. Un fruit au goût unique très prisé, qui maintiendrait également en forme. À Tokyo (Japon), tous les hivers, au moment du solstice, il est de coutume de prendre un bain de yuzu. Ici, les bains sont chauffés à plus de 40° C, pour profiter au maximum de leurs bienfaits, et surmonter les remous de l'hiver.