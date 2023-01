Guerre en Ukraine : immersion avec les soldats ukrainiens sur la "ligne zéro"

Les envoyés spéciaux de France Télévisions se sont rendus en Ukraine sur ce qu'on appelle la "ligne zéro". Il s'agit de la ligne la plus avancée sur le champ de bataille. Les soldats ukrainiens se battent dans les tranchées, et à tout moment, un missile peut les toucher.

Pour éviter d'être repérés par les militaires russes, les soldats ukrainiens, que les envoyés spéciaux de France Télévisions ont pu suivre, arrivent avant l'aube dans la région de Velyka Novosilka (Ukraine). Le commandant ukrainien a en effet accepté, pour la première fois, la présence de journalistes étrangers ici. "Tout le monde a peur, tout le temps, moi aussi j'ai très peur. Mais si mes hommes le voient, alors ils seront aussi stressés. Donc officiellement, je n'ai pas peur", explique le commandant Sédoy.

Un dédale de tranchées

Les soldats ukrainiens se trouvent sur ce qu'ils appellent la "ligne zéro". Il s'agit de la toute première ligne, un dédale de tranchées. "Des tranchées comme celles-là, ça augmente énormément vos chances de survie sous le feu. Il n'y a que si l'obus rentre directement dans la tranchée que ça peut vous tuer", précise le commandant Sédoy. Des tirs de mitrailleuse viennent briser le silence de la tranchée. Un soldat se met à son poste de tir et d'observation. En cas d'avancée de l'ennemi, il faut faire appel au plus vite à l'artillerie. Les Ukrainiens réclament à leurs alliés plus de chars lourds. Il en faudrait des centaines pour changer le cours de la guerre, disent-ils.